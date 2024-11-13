Emeklilik hazırlığı yapanlar bu detaya dikkat! 'Yedi yıl kuralı...'
Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan emeklilik hazırlığı yapan milyonlarca vatandaşı ‘Yedi yıl kuralı’ konusunda uyardı. Peki nedir ‘Yedi yıl kuralı’ emekliliği nasıl etkiliyor? sorularının cevabı haberimizde.
Noyan Doğan milyonlarca, emeklilik hayali kuran vatandaşı yakından ilgilen ‘Yedi yıl kuralı’ ile ilgili köşesinde şu detaylara yer verdi. İşte Noyan Doğan'ın emeklilik hazırlığı yapanları uyardığı yazısı...
Sene sonuna yaklaştıkça, emeklilikle ilgili sorular da hızla artıyor. Birçok kişi, 2024 yılının bitimine kadar emekli olmanın maaş açısından 2025’e göre daha avantajlı olup olmadığını merak ediyor.
Bu konuyu daha önceki yazılarımda detaylıca ele almıştım; ancak, netleşecek güncel gelişmeleri takip ederek kasım ve aralık başı gibi bir kez daha bu konuya değineceğim.
Özellikle farklı sosyal güvenlik statülerinde çalışmış olanlar, hangi statüden emekli olabileceklerini veya SSK üzerinden emekli olmanın yollarını arıyorlar. Bu sorulara açıklık getirelim.