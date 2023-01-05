Emeklilik hayalini açıkladı yok artık! Okan Bayülgen 'porno' çıkışı yaptı: Erotik film yıldızı...

"Ahlak timsali olup ahlaksızca şeyler isteniyordu"

Bayülgen, "Televizyon hayatında bir ahlak timsali olup ahlaksızca şeyler yapmamız isteniyordu. Yani aslında porno film oyuncusu olup donumuzu çıkarmamamız gerekiyordu." ifadelerini kullandı.