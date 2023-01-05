Emeklilik hayalini açıkladı yok artık! Okan Bayülgen 'porno' çıkışı yaptı: Erotik film yıldızı...
Ünlü şovmen Okan Bayülgen'e katıldığı programda '75 yaş hayali' soruldu. Ünlü şovmen gelen soruya ilginç bir cevap verdi. Erotik film yıldızı olmak istediğini söyleyen Okan Bayülgen'in sonrasındaki sözleri de çok konuşulacak...
Her yaptığı açıklamayla gündem olan ünlü şovmen Okan Bayülgen, Gökhan Çınar’ın sunduğu Katarsis programına konuk oldu.
Bayülgen, hayat hikayesinden ilginç anları anlatırken "Hiçbir topluluğa ait değilim." demesi dikkat çekti.
"Kameraların önünde olmayı istedin mi? Şovmen olmayı istedin mi?" sorularına cevap veren Okan Bayülgen, "Hayır, başka çarem yoktu" dedi.
"Ahlak timsali olup ahlaksızca şeyler isteniyordu"
Bayülgen, "Televizyon hayatında bir ahlak timsali olup ahlaksızca şeyler yapmamız isteniyordu. Yani aslında porno film oyuncusu olup donumuzu çıkarmamamız gerekiyordu." ifadelerini kullandı.