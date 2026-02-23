Emeklilik hayali kuranlar dikkat! "Altın dokunuş" devri sessizce sona erdi...

YENİ SİSTEMDE TÜM ÇALIŞMA HAYATI ESAS ALINIYOR

SGK Başuzmanı İsa Karakaş'ın Türkiye gazetesindeki köşesine taşıdığı bilgilere göre; ekim 2008 ve sonrasında ilk kez sigortalı olanlar için ise bu uygulama kaldırıldı. Yeni sistemde emeklilik statüsü belirlenirken son yıllar değil, tüm çalışma süresi dikkate alınıyor.

Bu kapsamda çalışma hayatının büyük bölümünü Bağ-Kur'lu geçiren bir kişi, son yıllarda SSK'lı çalışsa bile çoğunluk Bağ-Kur'da olduğu için emeklilik şartlarını Bağ-Kur'a göre tamamlamak zorunda kalacak. Bu da 9.000 prim günü şartının devreye girmesi anlamına geliyor.