Emeklilerin gözü kulağı zamda! Büyük artış bekleniyor işte masadaki bomba formüller
3 Ocak Pazartesi açıklanacak Aralık enflasyonu milyonlarca emekli ve memurla birlikte sosyal yardım alanların da yeni maaşlarını belirleyecek. Ancak bu yıl yapılacak ek zamlar enflasyon verisine göre şekillenecek. Yeni yılın başlamasıyla birlikte tüm kazançlar artacak.
Memurlardan emeklilere, işçilerden engellilere, yaşlılardan işsizlere kadar milyonlarca vatandaş yeni maaşlarına kavuşacak. Ancak bunun için önemli bir tarih var. O da 3 Ocak.
Pazartesi günü kritik bir oran açıklanacak.
Aralık ayı enflasyonu 3 Ocak Pazartesi duyurulacak. Saatler 10'u gösterdiğinde açıklanacak olan Aralık enflasyonu ile birlikte hem yıllık enflasyon oranı hem de 6 aylık oran ortaya çıkacak.
Bu oranlar milyonlarca vatandaşın maaşına yapılacak zamları ve ilave artışları da ortaya çıkartacak. Faruk Erdem milyonlarca kişinin beklediği zamma ilişkin detaylar paylaştı:
Nasıl etkileyecek?
2021 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı olacak. 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı da memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkını gösterecek.