Emeklilerin gözü bu promosyonlarda: En yüksek teklifler açıklandı
Yeni yıla sayılı günler kala 17 milyon emekli için bankaların promosyon rekabeti kızıştı.Bankalar, fatura talimatı gibi ek ürünlerle promosyon miktarını 40 bin TL’ye kadar yükselterek emeklilere cazip teklifler sunuyor. İşte banka banka en avantajlı emekli promosyon miktarları...
ŞEKERBANK
Şekerbank, emekli maaşını bankaya taşıyan veya taahhüdünü yenileyenlere maaş tutarına göre 5.000 TL'den 12.000 TL'ye kadar promosyon sunuyor; ek ürün kampanyalarıyla toplam tutar 27.500 TL'ye ulaşabiliyor. Kampanya için 3 yıl boyunca maaş alma taahhüdü ve başvuru sırasında ek ürün tercihi gerekiyor.
ALBARAKA TÜRK
25 bin liraya varan promosyon. Maaşa göre 6.500-15.600 TL arasında değişen ödeme; ek olarak fatura, kredi kartı ve yakın getirene toplam 9.400 TL'ye kadar ek ödül.
AKBANK
Akbank, emekli maaşını taşıyanlara 3 yıl taahhüt karşılığında 15.000 TL'ye kadar promosyon sunuyor. Ek fırsatlarla toplam ödül 30.000 TL'ye ulaşabiliyor; başvurular mobil uygulama ve müşteri hizmetlerine ulaşılarak yapılabiliyor.
DENİZBANK
Denizbank 27 bin liraya kadar promosyon kazanma imkanı sunuyor. Temel promosyon 5.000-12.000 TL, ek olarak aktif hesap ve kredi kartı kullanımına 15 bin TL'ye kadar ek ödeme çıkabiliyor.