BIST 11.123
DOLAR 42,45
EURO 49,26
ALTIN 5.708,32

Emeklilerin gözü bu promosyonlarda: En yüksek teklifler açıklandı

|
Emeklilerin gözü bu promosyonlarda: En yüksek teklifler açıklandı

Yeni yıla sayılı günler kala 17 milyon emekli için bankaların promosyon rekabeti kızıştı.Bankalar, fatura talimatı gibi ek ürünlerle promosyon miktarını 40 bin TL’ye kadar yükselterek emeklilere cazip teklifler sunuyor. İşte banka banka en avantajlı emekli promosyon miktarları...

Emeklilerin gözü bu promosyonlarda: En yüksek teklifler açıklandı - Resim: 1

ŞEKERBANK

 

Şekerbank, emekli maaşını bankaya taşıyan veya taahhüdünü yenileyenlere maaş tutarına göre 5.000 TL'den 12.000 TL'ye kadar promosyon sunuyor; ek ürün kampanyalarıyla toplam tutar 27.500 TL'ye ulaşabiliyor. Kampanya için 3 yıl boyunca maaş alma taahhüdü ve başvuru sırasında ek ürün tercihi gerekiyor.

113
Emeklilerin gözü bu promosyonlarda: En yüksek teklifler açıklandı - Resim: 2

ALBARAKA TÜRK

 

25 bin liraya varan promosyon. Maaşa göre 6.500-15.600 TL arasında değişen ödeme; ek olarak fatura, kredi kartı ve yakın getirene toplam 9.400 TL'ye kadar ek ödül.

213
Emeklilerin gözü bu promosyonlarda: En yüksek teklifler açıklandı - Resim: 3

AKBANK

 

Akbank, emekli maaşını taşıyanlara 3 yıl taahhüt karşılığında 15.000 TL'ye kadar promosyon sunuyor. Ek fırsatlarla toplam ödül 30.000 TL'ye ulaşabiliyor; başvurular mobil uygulama ve müşteri hizmetlerine ulaşılarak yapılabiliyor.

313
Emeklilerin gözü bu promosyonlarda: En yüksek teklifler açıklandı - Resim: 4

DENİZBANK

 

Denizbank 27 bin liraya kadar promosyon kazanma imkanı sunuyor. Temel promosyon 5.000-12.000 TL, ek olarak aktif hesap ve kredi kartı kullanımına 15 bin TL'ye kadar ek ödeme çıkabiliyor.

413