Emeklilerin beklediği haber geldi! Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar yatacak?
On binlerce SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisine Kurban Bayramı'nda yatacak ikramiyenin miktarı belli oldu. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar...
Emeklinin gözü Ramazan Bayramı sonrasında Kurban Bayramında yatacak emekli ikramiyesinde... Geçtiğimiz yıllarda başlatılan bu uygulamayla birlikte bayramlardan hemen önce emeklilere ikramiye veriliyor.
Binlerce emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin ne kadar yatacağı belli oldu.
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi örnek alınabilir. Ramazan Bayramı'ndan birkaç gün önce yatan emekli ikramiyesinin Kurban Bayramı için de aynı şekilde olması bekleniyor.
Emekli ikramiyelerinin toplamda 2200 TL yatacağı açıklanmıştı. Böylece Ramazan Bayramında 1100 TL yatan emekli ikramiyesi, Kurban Bayramı için de 1100 TL olarak yatması bekleniyor.