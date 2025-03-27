Emeklilerin bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu! 1000 liralık fark ödemesi ne zaman hesaplara yatacak?
Emeklilere verilen bayram ikramiyesini 3 bin liradan 4 bin liraya yükselten düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Peki emekli ikramiyeleri hesaplara ne zaman yatacak?
Emeklilere verilen bayram ikramiyesini 3 bin liradan 4 bin liraya yükselten düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
KİMLER ALACAK?
Bayram ikramiyelerini, SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri alacak.
NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
Ahaber'de yer alan habere göre 24 Mart'ta ödemeleri başlayan emekli ikramiyelerinin zamlı farkları ise yasanın Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından hesaplara geçecek.
İkramiye zammından 15.5 milyon hak sahibi yararlanacak.