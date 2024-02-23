Emeklilerin banka promosyonlarına zam geldi, 15 bin lira oldu! SGK uzmanı uyardı: İmza atarken bu detaya dikkat
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Emekli maaşlarına yüzde 49,25 zam yapıldı. En düşük emekli maaşı 10 bin liraya çıkarken, bankaların da promosyon yarışında çıta yükseldi.Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır 'imza' detayına dikkat çekti.
Emekli maaşlarına yapılan zammın ardından gözler banka promosyonlarına çevrildi.
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Emeklilerin banka tercihlerinde promosyonun miktarı önemli rol oynuyor. Yapılacak ödeme maaşlara göre belirleniyor.
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Promosyonda üst limit 12 bin liradan 15 bin liraya yükseldi. Ancak uzmanlar banka seçiminde emeklileri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
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Bankalar emekliye promosyon için 3 yıl taahhüt istiyor. Başvuru için, promosyon tercihi yapılacak bankaya gitmek yeterli. Emekliler maaş tercihini e-devlet üzerinden de yapabiliyor.
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