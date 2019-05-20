Emeklilere ödenecek bayram ikramiyesinin tarihi belli oldu! İşte detaylar...

Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanacak. Yeni emekliler, bu tarihten itibaren verilecek tüm bayram ikramiyelerini alabilecek, 2019'da 2 bin lirayı cebine koymuş olacak. Ramazan Bayramı 4 Haziran Salı günü başlıyor. Memur maaş ödemeleriyle çakışma olmayacağı için bayramdan önceki 27-31 Mayıs haftasının ilk yarısında emekli ikramiyeleri ödenecek. Bayram ikramiyesi geçen yıl çıkarılan yasayla sabit olarak belirlenirken, bin liralık tutarda bir değişiklik söz konusu olmayacak. SGK geçen yıl Kurban Bayramı'nda 11 milyon 767 bin kişiye bayram ikramiyesi ödemişti.