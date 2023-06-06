Emeklilere müjde bayram ikramiyesi zamlı yatacak! Tarih belli oldu EYT'liye çifte ikramiye
Milyonlarca emekli Kurban Bayramı ikramiyesini bekliyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim öncesi yaptığı açıklamalar sonrası emekliler zam beklentisi içine de girdi. Kurban Bayramı ikramiyelerinin zamlı yatması bekleniyor. Detaylara göz atın...
Kurban Bayramı bu sene haziran ayına denk geliyor. 4 gün olan Kurban Bayramı tatili hafta sonu ile birlikte uzatılması için beklenirken, gözler ikramiyeler için yapılacak açıklamaya çevrildi.
Ara dönemde 1100 TL uygulanan bayram ikramiyesi yüzde 82 artışla 2000 TL düzeyine çıkarıldı.
Ahaber'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli ikramiyesi için talimatını verdi. Erdoğan, bayram ikramiyesi için 'Bu rakamı daha da yukarı çıkarmanın hesapları içindeyiz' ifadesini kullandı.
Emekli bayram ikramiyesi Türkiye'de ilk kez 1000 TL olarak uygulanmaya başladı. Daha sonra 1100 TL'ye son olarak geçtiğimiz Ramazan Bayramı öncesi yüzde 82 artışla 2000 TL olarak ödendi.