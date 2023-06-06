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Emeklilere müjde bayram ikramiyesi zamlı yatacak! Tarih belli oldu EYT'liye çifte ikramiye

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Emeklilere müjde bayram ikramiyesi zamlı yatacak! Tarih belli oldu EYT'liye çifte ikramiye

Milyonlarca emekli Kurban Bayramı ikramiyesini bekliyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim öncesi yaptığı açıklamalar sonrası emekliler zam beklentisi içine de girdi. Kurban Bayramı ikramiyelerinin zamlı yatması bekleniyor. Detaylara göz atın...

Emeklilere müjde bayram ikramiyesi zamlı yatacak! Tarih belli oldu EYT'liye çifte ikramiye

Kurban Bayramı bu sene haziran ayına denk geliyor. 4 gün olan Kurban Bayramı tatili hafta sonu ile birlikte uzatılması için beklenirken, gözler ikramiyeler için yapılacak açıklamaya çevrildi.

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Emeklilere müjde bayram ikramiyesi zamlı yatacak! Tarih belli oldu EYT'liye çifte ikramiye

Ara dönemde 1100 TL uygulanan bayram ikramiyesi yüzde 82 artışla 2000 TL düzeyine çıkarıldı.

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Emeklilere müjde bayram ikramiyesi zamlı yatacak! Tarih belli oldu EYT'liye çifte ikramiye

Ahaber'de yer alan habere göre  Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli ikramiyesi için talimatını verdi. Erdoğan, bayram ikramiyesi için 'Bu rakamı daha da yukarı çıkarmanın hesapları içindeyiz' ifadesini kullandı.

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Emeklilere müjde bayram ikramiyesi zamlı yatacak! Tarih belli oldu EYT'liye çifte ikramiye

Emekli bayram ikramiyesi Türkiye'de ilk kez 1000 TL olarak uygulanmaya başladı. Daha sonra 1100 TL'ye son olarak geçtiğimiz Ramazan Bayramı öncesi yüzde 82 artışla 2000 TL olarak ödendi.

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