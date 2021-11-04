Emeklilere ekstra zam için çalışma başladı! En düşük maaş ne kadar olacak?

YÜZDE 9,17 TAHMİNİ

Memur ve memur emeklileri Ocak'ta yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı alacaklar. Dün açıklanan Ekim ayı enflasyon oranı ile birlikte Haziran'dan bu yana 4 ayık veri de ortaya çıkmış oldu. Buna göre 4 aylık enflasyon oranı yüzde 6.72 olarak hesaplandı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık zamları yüzde 6.72 olurken, bu orana Kasım ve Aralık aylarının enflasyon oranlarının eklenmesiyle zamlar kesinleşmiş olacak. Her iki ay sıfır çıksa bile 4 aylık 6.72 zam kesinleşti.