Emeklilere ekstra zam için çalışma başladı! En düşük maaş ne kadar olacak?
Ocak’ta yeni zamlı maaşlar banka hesaplarında olacak. Emekli ve memur zamlarının oranı, Kasım-Aralık enflasyon rakamları ile netleşecek. 4 aylık verilere göre 6.72 zam kesinleşti. Enflasyona göre bu rakam da artacak..
Ocak 2022 emekli ve memur zammı netleşiyor. Yaklaşık 13 milyon emekli ve 4 milyon memur Ocak 2022 zammı ile birlikte yeni maaşlarını alacak. 2021 yıl sonu yaklaştıkça, "Ocak 2022 emekli zammı, memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? Memur zammı enflasyon farkı ne kadar olacak? Seyyanen zam belli oldu mu?" gibi sorular gündemdeki sıcaklığını artırdı.
Bununla beraber emekli zammı enflasyon oranları ile belirlenirken, memur zammı için de fark ödemeleri enflasyona göre yapılıyor. Faruk Erdem yazısında yeni açıklanan verilerle beraber yeni zam oranı ve maaş hesapları detaylarına ver yerdi:
Kasım ayıyla beraber emekli zammı ve memur zammı için yeni rakamlar belirginleşmeye başladı. Ocak 2022 zammı için SSK ve Bağ-Kur emeklileri son 6 ayda oluşan enflasyon oranı kadar zam alırken memurlar ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ilaveten oluşacak enflasyon farkını almış olacaklar.
YÜZDE 9,17 TAHMİNİ
Memur ve memur emeklileri Ocak'ta yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı alacaklar. Dün açıklanan Ekim ayı enflasyon oranı ile birlikte Haziran'dan bu yana 4 ayık veri de ortaya çıkmış oldu. Buna göre 4 aylık enflasyon oranı yüzde 6.72 olarak hesaplandı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık zamları yüzde 6.72 olurken, bu orana Kasım ve Aralık aylarının enflasyon oranlarının eklenmesiyle zamlar kesinleşmiş olacak. Her iki ay sıfır çıksa bile 4 aylık 6.72 zam kesinleşti.