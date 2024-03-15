“Emekliler yılı” için ilk adım atılıyor! “Emekli kart” yolda, kimler yararlanacak?

Erdoğan'ın açıklamalarından sonra tüm bakanlıklarda emeklilere dönük atılabilecek adımlara ilişkin farklı seçenekler masaya yatırıldı.Her kurum kendi görev ve yetki alanı içindeki projeleri hazırladı. Bütçe imkânlarının da gözetildiği çalışmalarda, "sosyal açıdan kırılgan" olarak tanımlanan alt gelir gruplarının hedeflenmesi kararlaştırıldı.