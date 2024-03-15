“Emekliler yılı” için ilk adım atılıyor! “Emekli kart” yolda, kimler yararlanacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılını "Emekliler Yılı" ilan etti. Bakanlıklar ve ilgili kurumlar emekli destekleriyle ilgili çalışmalarını son aşamaya getirdi. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın elektrik, doğalgaz ve gıda desteklerinden, en düşük emekli aylığı alanların da yararlanması sağlanacak. Emeklilere yapılacak sosyal destekler için "emekli kart" tasarlanması ve bu karta yükleme yapılması düşünülüyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından sonra tüm bakanlıklarda emeklilere dönük atılabilecek adımlara ilişkin farklı seçenekler masaya yatırıldı.Her kurum kendi görev ve yetki alanı içindeki projeleri hazırladı. Bütçe imkânlarının da gözetildiği çalışmalarda, "sosyal açıdan kırılgan" olarak tanımlanan alt gelir gruplarının hedeflenmesi kararlaştırıldı.
Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre tamamlanan projeler önümüzdeki günlerde parça parça kamuoyuna duyurulacak.
İlk uygulama
Emeklilere dönük ilk adım Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından atılacak. Bakanlık, dar gelirli vatandaşlara yönelik sürdürdüğü desteklerden emeklilerin de yararlanmasını sağlayacak.
Bunun için yasal bir düzenlemeye gereksinim bulunmadığı, Bakanlığın yetkisi dahilinde "emekli destek projesinin" hayata geçirilebileceği bildirildi. Aile Bakanlığı'nın destek programından kimlerin yararlanabileceğine ilişkin kriterler de netleştiriliyor.