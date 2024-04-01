Emekliler yerel seçimde nasıl mesaj verdi SGK Uzmanında dikkat çeken erken seçim çıkışı
31 Mart yerel seçimi maratonu dün akşam sonlandı.. 31 Mart seçimlerinde CHP oy oranlarını artırarak birinci parti oldu. Yerel seçim öncesi zam taleplerini dile getiren ve son ana kadar 'seyyyanen zam' müjdesi bekleyen emekli sandıkta ne mesajlar verdi?
31 Mart yerel seçimlerinde milyonlarca emekli de sandık başına gitti. Türkiye genelinde AK Parti’nin kurulduğu günden bu yana ilk kez bir seçimde ikinci parti olmasıyla 31 Mart'ta seçim sürprizi yaşandı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilerin seçimde hükümete 'mesaj' verdiğini belirtti, temmuz ayındaki artışlara dikkat çekti. Erdursun, temmuz ayında ücretli ve emeklilerin beklentilerin karşılanmaması durumunda erken seçimin gündeme gelebileceğini söyledi.
Erdursun, TGRT Haber youtube kanalında Alper Altun'un sunduğu Seçim Özel programında konuştu.
Özgür Erdursun, seçim sonuçlarını ve emeklinin mesajını dikkat çekerek "Emeklilerin işi gerçekten çok zor. Ortalama emekli aylığına baktığımızda yaklaşık 12.5 milyon emekli asgari ücretin altında bir emekli aylığı alıyor. Türkiye’de ortalama emekli aylığı 12 bin 500 lira. Makro düzeyde baktığımızda, dövize ihtiyacımız var, ülke ekonomisi iyi değil, farklı politikaların izlenmesi lazım." dedi.
Erdursun, "Bir taraftan ücretleri artırmaması, emekli aylıklarını artırmaması gerekiyor ki, bir taraftan enflasyon yükselmesin. Ama şu anda milyonlarca kişinin bu durum pek de umurunda değil. Çünkü bireysel olarak mikro düzeyde kendisini düşünmek zorunda. Kredi kartları borcu var. Kredi borcu var. Emekli aylığı ile geçinemiyor. Sabit bir geliri olanların geliri TÜİK’in belirlediği verilere göre artarken, diğer tarafta hissedilen bir enflasyon da var." diye konuştu.