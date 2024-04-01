Emekliler yerel seçimde nasıl mesaj verdi SGK Uzmanında dikkat çeken erken seçim çıkışı

Erdursun, "Bir taraftan ücretleri artırmaması, emekli aylıklarını artırmaması gerekiyor ki, bir taraftan enflasyon yükselmesin. Ama şu anda milyonlarca kişinin bu durum pek de umurunda değil. Çünkü bireysel olarak mikro düzeyde kendisini düşünmek zorunda. Kredi kartları borcu var. Kredi borcu var. Emekli aylığı ile geçinemiyor. Sabit bir geliri olanların geliri TÜİK’in belirlediği verilere göre artarken, diğer tarafta hissedilen bir enflasyon da var." diye konuştu.