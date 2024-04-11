BIST 9.814
DOLAR 32,28
EURO 34,63
ALTIN 2.425,99

Emekliler ve memurlar temmuzda ne kadar zam alacak?

|
Emekliler ve memurlar temmuzda ne kadar zam alacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Mayıs ayı enflasyon tahmini sonrası memur ve emekliler maaş hesabı yapmaya başladı. Mayıs ayı enflasyonunun yüzde 73, 6 aylık enflasyonun ise yüzde 24 olması bekleniyor.

Emekliler ve memurlar temmuzda ne kadar zam alacak?

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Merkez Bankası'nın hükümete yazdığı tavsiye mektubu da zam oranları için ilk ipucunu vererek, "Baz etkisiyle Mayıs ayında enflasyonun yüzde 73 seviyesinde çıkmasını bekliyoruz" demişti. 

15
Emekliler ve memurlar temmuzda ne kadar zam alacak?

Bu tahmine göre 2024'ün 6 aylık enflasyonunun yüzde 24 seviyesinde çıkması bekleniyor.

25
Emekliler ve memurlar temmuzda ne kadar zam alacak?

Bu oran ise SGK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşlarına doğrudan yansıyacak. Memur ve memur emeklisi yüzde 7.39 enflasyon farkıyla yaklaşık yüzde 19'luk zam alacak.

35
Emekliler ve memurlar temmuzda ne kadar zam alacak?

Ocak ayında memur maaşı zam oranı, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranından yaklaşık yüzde 12 daha fazla çıkmıştı.

45