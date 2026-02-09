Emekliler ve emekli olacaklar dikkat! Sistem sil baştan değişiyor...

ZAMLAR TARTIŞMAYI ALEVLENDİRDİ

Aralık 2025 enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Ocak ayında emekli maaşlarına yapılan zam oranları netleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19, memur ve memur emeklileri ise yüzde 18,60 oranında zam aldı. Yapılan artışlarla birlikte en düşük emekli maaşı 20 bin TL'ye yükseltildi. Ancak zam oranları arasındaki fark, emeklilik sistemine yönelik eleştirileri yeniden gündeme taşıdı.

ANKARA KULİSLERİNDE YENİ SİSTEM İDDİASI

Kulislerde konuşulanlara göre hükümet, emekli maaşlarında kapsamlı bir değişiklik için düğmeye bastı. Amaç, en düşük emekli maaşı uygulamasını gereksiz kılacak, daha adil ve dengeli bir maaş sistemi oluşturmak. Bu kapsamda maaş hesaplama yöntemlerinin yeniden ele alınması planlanıyor.