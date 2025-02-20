Emekliler için 3 maaş hakkı! Uzman isim tek tek açıkladı
Son günlerde, "çalışan emeklilerin maaşları kesilecek" yönündeki iddialar kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Konuyla ilgili belirsizlik devam ederken, çalışan emeklilerin maaşlarında herhangi bir kesinti olup olmayacağı merak konusu oldu. Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem, tüm merak edilenleri cevapladı. İşte detaylar...
Son zamanlarda, çalışan emeklilerin maaşlarının kesileceğine dair çeşitli iddialar ortaya atılmış olsa da, bu bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Sabah Gazetesi'nden Faruk Erdem'in haberine göre, mevcut yasalar çerçevesinde çalışan emeklilerin maaşlarını kaybetmelerine yönelik herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Dolayısıyla, emekli olup çalışmaya devam eden vatandaşların maaşları kesilmeyecektir.
KADINLAR VE DUL MAAŞI ALANLAR İÇİN 3 MAAŞ HAKKI
Emekli maaşı alan kadınlar ve eşinden dolayı dul maaşı alan bireyler için önemli bir avantaj söz konusudur. Bu kişiler, üç farklı gelir kaynağından faydalanabilirler: emekli maaşı, eşinden ölüm maaşı (dul maaşı) ve çalıştıkları işten elde ettikleri maaş. Böylece, gelirlerini artırarak daha rahat bir yaşam sürdürebilirler.
EMEKLİLER ÇALIŞABİLİR Mİ?
Mevcut yasalar çerçevesinde emeklilerin çalışmasına herhangi bir engel bulunmamaktadır. Emekli olanlar, ister hizmet akdine bağlı olarak bir işyerinde çalışabilir, ister kendi işlerini yürütebilir, isterse de kamu sektöründe görev alabilirler. Ancak, emekli olduktan sonra memuriyet görevine başlayan bireylerin emekli maaşları kesilir. Memuriyet sona erdiğinde ise maaşları yeniden bağlanır.
ÇALIŞAN EMEKLİLERİN PRİM DURUMU
Emekli olup çalışmaya devam eden bireylerden, hizmet akdiyle bir işyerinde çalışanlara Sosyal Destek Primi (SGDP) uygulanmaktadır. Bu prim, işveren tarafından ödenir ve emekli maaşlarından herhangi bir kesinti yapılmaz. Ancak, Bağ-Kur kapsamında kendi işini yürüten emekliler bu primi ödemezler.