Emekliler için 3 maaş hakkı! Uzman isim tek tek açıkladı

ÇALIŞAN EMEKLİLERİN PRİM DURUMU

Emekli olup çalışmaya devam eden bireylerden, hizmet akdiyle bir işyerinde çalışanlara Sosyal Destek Primi (SGDP) uygulanmaktadır. Bu prim, işveren tarafından ödenir ve emekli maaşlarından herhangi bir kesinti yapılmaz. Ancak, Bağ-Kur kapsamında kendi işini yürüten emekliler bu primi ödemezler.