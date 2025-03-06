Emekliler dikkat! Bu şartları sağlayanlar vergi ödemiyor

Tek konut sahibi olmak: Muafiyet, yalnızca 200 metrekareden küçük tek bir konutu olan emekliler için geçerli.

Çalışmamak: Muafiyet için emeklinin herhangi bir işte çalışmıyor olması gerekiyor.

Kira geliri elde etmemek: Eğer emekli kişi kira geliri elde ediyorsa, bu muafiyetten faydalanamıyor. 2024 yılı için belirlenen kira geliri muafiyet sınırı 33 bin TL olarak açıklanmış durumda. Bu sınırı aşanlar beyanname vermek zorunda.

Başka bir evde kirada oturmak: Eğer emekli kişi kendi evini kiraya verip, başka bir evde kiracı olarak oturuyorsa yine muafiyetten yararlanabiliyor.



