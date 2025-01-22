Emekliler bunu bekliyor! Emekli bayram ikramiyesi için 4 formül masada
2025 Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda emeklilerin alacağı bayram ikramiyeleri ile ilgili meraklar giderek artıyor. Geçtiğimiz yıl toplamda 6 bin TL olarak hesaplara yatırılan bayram ikramiyesi, bu yıl zam beklentisiyle gündemde. Özellikle 8 bin TL’lik bir formül dikkatleri üzerine çekerken, hangi kriterlere göre ödeme yapılacağı ve net rakamın ne olacağı ise büyük bir soru işareti. Peki, 2025 emekli ikramiyesi ne kadar olacak, kim ne kadar alacak?
2025 yılına girerken emekliler, Ocak ayında maaşlarına yapılan zammın ardından gözlerini bayram ikramiyelerine çevirdi. Hem Ramazan hem de Kurban Bayramı için ödenmesi beklenen emekli ikramiyelerinde zam beklentisi giderek artıyor. Bu yıl emekli bayram ikramiyelerine yönelik 4 farklı zam formülü gündemde konuşulmaya başlandı.
2025 BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Takvim'de yer alan habere göre, 2025 Ramazan Bayramı, 30 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında kutlanacak. Arife günü 29 Mart Cumartesi olduğundan, ikramiyelerin 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.
Kurban Bayramı ise 6-9 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Bu bayrama ait ikramiyelerin ise büyük olasılıkla 2-5 Haziran tarihleri arasında ödeneceği tahmin ediliyor.
2025 BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN 4 ZAM FORMÜLÜ
Geçtiğimiz yıl bayram ikramiyeleri 2000 TL’den yüzde 50 artışla 3000 TL’ye yükselmiş ve emeklilere her iki bayramda toplam 6000 TL ödeme yapılmıştı. Ancak maaş artışlarının enflasyon karşısında yetersiz kalması nedeniyle 2025 yılı için zam beklentisi arttı. İşte gündemdeki 4 farklı zam formülü:
1. FORMÜL: 6 AYLIK ENFLASYON ORANI
Bu formüle göre, ikramiyelere yüzde 15,75 oranında bir zam yapılabilir. Böyle bir durumda bayram ikramiyeleri 3.472,50 TL’ye yükselebilir. Yuvarlama ile bu rakamın 3500 TL olarak belirlenmesi muhtemel.