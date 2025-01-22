Emekliler bunu bekliyor! Emekli bayram ikramiyesi için 4 formül masada

1. FORMÜL: 6 AYLIK ENFLASYON ORANI

Bu formüle göre, ikramiyelere yüzde 15,75 oranında bir zam yapılabilir. Böyle bir durumda bayram ikramiyeleri 3.472,50 TL’ye yükselebilir. Yuvarlama ile bu rakamın 3500 TL olarak belirlenmesi muhtemel.