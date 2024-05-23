Emekli zammında yeni formül! En düşük emekli aylığına yeni ayar kaç para olacak?
SSK, Bağkur ve memur emeklilerinin gözü temmuz ayında yapılacak emekli zammında. Temmuz ayı yaklaşırken emekli aylıklarının hesaplanmasına yönelik yeni formüller de gündeme gelmeye başladı. Emekliler refah payı, seyyanen zammı konuşurken bu formül ilk kez gündeme geldi. 6 aylık enflasyon yerine Yıllık TÜFE artışı ile emeklilerinin en düşük aylığında daha fazla artış yaşanabilir. İşte detaylar...
Milyonlarca emeklinin temmuz öncesi ek zamma kapıları kapanırken maaşlara refah payı eklenip eklenmeyeceği merak konusu oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Haziran 2024 Pazartesi günü mayıs ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından zam için bir ipucu daha gelecek.
Mayıs, haziran ve temmuz enflasyonlarının açıklanmasıyla zam tablosu da netleşecek. Veriler öncesi emekliler şimdiden yüzde 18.72'lik zam oranını cebine koyarken emekli maaşları için yeni bir formül daha ortaya çıktı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6.70, şubat için yüzde 4.53, mart için 3.16 ve nisan ayı için de 3.18 enflasyon farkını hak etmiş oldu. Böylece SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammında 4 aylık kesinleşen zam oranı yüzde 18.72 olarak belirlendi.
Emekliler, 6 aylık enflasyon farkının yanından refah payı artışı alıp alamayacağını merak ederken beklenen açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Işıkhan, "Şu anda bunu konuşmak için çok erken. Bunun için temmuz ayını bekleyelim" dedi.