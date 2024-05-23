Emekli zammında yeni formül! En düşük emekli aylığına yeni ayar kaç para olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6.70, şubat için yüzde 4.53, mart için 3.16 ve nisan ayı için de 3.18 enflasyon farkını hak etmiş oldu. Böylece SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammında 4 aylık kesinleşen zam oranı yüzde 18.72 olarak belirlendi.