Emekli zammında tüm hesapları değiştirecek yeni formül! Hepsi tek tek hesaplandı
SSK, Bağkur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı 3 Haziran'da açıklanacan enflasyon verisiyle büyük oranda netleşecek. AA Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,04 artacağını tahmin ediyor. Emeklilere seyyanen zam mı oransal zam mı gelecek? Emekli zammında yeni formül ortaya çıktı. İşte detaylar...
Milyonlarca emekli zam için temmuz ayına odaklanmışken değerlendirmelerde de peş peşe geliyor.
Yüksek enflasyon karşısında alım gücü düşen emekliler zamda refah payı da talep ederken Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, "Bir kereye mahsus" diyerek emekli zammında yeni formülü anlattı. Karakaş emekli maaşlarının da asgari ücretin altında olmaması gerektiğini söyledi.
Emekli maaşının asgari ücretin altında olmaması gerektiğine dikkat çeken İsa Karakaş, “SGK hangi işçiyi çalıştırırsan çalıştır, matrah olarak asgari ücreti baz alıyor. SGK işverene ‘asgari ücretin altında prim ödeyemezsin’ diyor.
İster bakkal olsun ister esnaf prim ödemesini asgari ücret üzerinden ödenmesi lazım. Dolayısıyla en düşük emekli maaşının asgari ücretin altında olmaması SGK’nın bu uygulaması nedeniyle gereklidir.” dedi.