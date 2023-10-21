Emekli zammında son oran belli oldu! Kim ne kadar zam alacak netleşti
Emekli maaşı zammı 3 aylık rakamları refah payı hariç kesinleşmişti. 'SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar olacak' sorusu merak edilirken Ocak ayındaki enflasyon artışı için yeni ipucu geldi. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki TÜFE tahmini emekli zammı için ipucu verdi. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte haberin detayları…
Emeklilere için başlatılan iyileştirme çalışması sürerken, Ocak ayında yapılacak enflasyon zammı için de ipuçları geliyor. Son ipucunu ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi verdi. Kurumsal katılımcılarla yapılan anketten çıkan enflasyon tahmini zam oranını şekillendirdi.
Takvim’in haberine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammının oranını, 2023'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen TÜFE verisi gösterecek. Şu ana kadar bu verilerin yarısı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 25.11 olarak gerçekleşti. Geriye 3 aylık enflasyon verisi kaldı.
Kesin zam oranı için 3 Ocak tarihi beklenirken Merkez Bankası'nın Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi bu artışa ilişkin yeni ipucunu ortaya koydu. Ankette yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 68.01 çıktı.
Bu tahmine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 40.27 olarak gerçekleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı da bu durumda yüzde 40.27 olacak.