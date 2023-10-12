Emekli zammı için artış formülünü açıkladı! Yeni sosyal haklar da geliyor...
5 bin lira emekli ikramiyesi ödemeleri için geri sayım başlarken, Sosyal Güvenlik Kurumu’nda reform niteliğindeki yeni düzenlemeler de hayata geçmek için gün sayıyor. Ev kadınlarına emeklilik, prim eşitleme ile Bağ-Kur’luya erken emeklilik için çalışmalar artık Meclis aşamasına geldi. Tüm bunların yanında emekli maaşı zammı için Cumhurbaşkanı Erdoğan çok net bir açıklamada bulundu. Yılbaşını işaret eden Erdoğan enflasyonla birlikte refah payı da verileceğini söyledi.
5 bin lira emekli ikramiyesi ödemeleri için geri sayım başlarken, Sosyal Güvenlik Kurumu’nda reform niteliğindeki yeni düzenlemeler de hayata geçmek için gün sayıyor. Ev kadınlarına emeklilik, prim eşitleme ile Bağ-Kur’luya erken emeklilik için çalışmalar artık Meclis aşamasına geldi. Tüm bunların yanında emekli maaşı zammı için Cumhurbaşkanı Erdoğan çok net bir açıklamada bulundu. Yılbaşını işaret eden Erdoğan enflasyonla birlikte refah payı da verileceğini söyledi.
Takvim’den Hazal Ateş’in haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla üzerindeki çalıştıkları milyonları ilgilendiren dosyalara ilişkin bilgi verdi. Sosyal güvenlik ve çalışma hayatında devrim niteliğindeki yeni adımlar şöyle:
Ev kadınlarına emeklilik
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ev kadınlarına emeklilik çalışmasını başlattı, isteğe bağlı sigortalılık kapsamında 3'te bir prim desteği verilecek. Buna göre, en düşük tutardan isteğe bağlı sigorta yaptıran ev kadınlarının 4.292 liralık priminin 1.430 lirasını devlet karşılayacak.
Emeklilik yaşı özellikle kadınlarda çocuk sayısı, engelli çocuğun bulunması gibi faktörler dikkate alınarak esnetilecek. Ev kadınları isteğe bağlı sigorta yaptırarak emeklilik hakkı kazanabildiği gibi kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık hizmetinden ücretsiz yararlanabilece