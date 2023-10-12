Emekli zammı için artış formülünü açıkladı! Yeni sosyal haklar da geliyor...

5 bin lira emekli ikramiyesi ödemeleri için geri sayım başlarken, Sosyal Güvenlik Kurumu’nda reform niteliğindeki yeni düzenlemeler de hayata geçmek için gün sayıyor. Ev kadınlarına emeklilik, prim eşitleme ile Bağ-Kur’luya erken emeklilik için çalışmalar artık Meclis aşamasına geldi. Tüm bunların yanında emekli maaşı zammı için Cumhurbaşkanı Erdoğan çok net bir açıklamada bulundu. Yılbaşını işaret eden Erdoğan enflasyonla birlikte refah payı da verileceğini söyledi.