Emekli zam farkı bugün hesaplara yatıyor! Hangi emekli kaç lira ek zam alacak? Kuruşu kurşuna hesap
Milyonlarca emekli bunu bekliyordu. Tarih netleşti parlar bugün hesaplara yatacak. 2.5 milyona yakın memur emeklisi, 19.3 milyar lira tutarındaki zam farklarını bugün itibarıyla alacak. En düşük memur emekli aylığı 14 bin 741 liraya çıkarken 4 bin 864 liralık fark hesaba geçecek. 3 aylık fark alana en az 14 bin 592 lira ödenecek.
Yaklaşık 2 milyon 480 bin memur emekli, günlerdir merakla bekledikleri zam farklarına bugün kavuşuyor. En düşük memur emekli aylığı 14 bin 741 liraya çıkarken 4 bin 864 liralık fark bugün hesaba geçecek. 3 aylık zam farkı alacak emekliye ise en az 14 bin 592 lira ödeme yapılacak. Hangi emekliye kaç lira zam farkı yatırılacak? İşte kuruşu kuruşuna hesaplar...
2 milyon 480 bin Emekli Sandığı emeklisine bugün yapılacak ek ödeme tutarı 19.3 milyar lirayı bulacak. Kamuda çalışan 700 binin üzerinde işçi de 52 ilave tediyenin (ikramiye) 13 günlük ilk bölümünü bugün alacak. Emekli Sandığı emeklileri ile kamu işçilerine ikramiye ödemelerine ilişkin ayrıntılar şöyle:
3 aylık fark alan da var
Emekli Sandığı'ndan aylık alan bütün emeklilerin zam farkı bugün yatıyor. Memur emeklileri, dul ve yetimlerinden aylık maaş alanların ödemeleri her ayın ayın 1'i ile 5'i arasında yatırılıyor. Bu ay enflasyon verileri beklendiğinden ocak aylıkları zam yansıtılmadan ödendi.
Bazılarına 1, bazılarına 2 bazılarına da 3 maaş!
Bu nedenle yüzde 49.25 zam ile oluşan fark bugün yatırılıyor. Ancak tüm memurlar, dul ve yetimleri aylık maaş almıyor. Bazıları 3'er aylık ödeme alıyor. Bu nedenle bazı memurlara 1, bazılarına 2, bazılarına da 3 aylık zam farkı ödenecek.