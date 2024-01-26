Emekli zam farkı bugün hesaplara yatıyor! Hangi emekli kaç lira ek zam alacak? Kuruşu kurşuna hesap

Bazılarına 1, bazılarına 2 bazılarına da 3 maaş!

Bu nedenle yüzde 49.25 zam ile oluşan fark bugün yatırılıyor. Ancak tüm memurlar, dul ve yetimleri aylık maaş almıyor. Bazıları 3'er aylık ödeme alıyor. Bu nedenle bazı memurlara 1, bazılarına 2, bazılarına da 3 aylık zam farkı ödenecek.