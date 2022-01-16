Emekli ve memurun zamlı maaşları alacakları tarih belli oldu! Kuruşu kuruşuna zamlı maaşlar
Emekli ve memur maaşlarına zam ve ek ödemeyle ilgili flaş gelişme... Zamlı ve ek ödemeli emekli ve memur maaşlarının ne zaman hesaba yatacağı belli oldu... İşte zamlı maaşlar ve ödemenin yapımacağı tarih...
Emekli ve memur zamlarıyla ilgili beklenen açıklama geldi. Milyonlarca memur, SSK, Bağ-Kur emeklisinin aylığıyla birlikte ek ödemesi de yükseldi. Mevcut aylığı 4016 lira olan emeklinin Ocak'ta zamlı aylığı 5259 lira, 210 liralık ek ödeme ile birlikte eline geçecek toplam aylık 5470 liraya çıkacak. Emekli aylığı 4321 lira olan 172 lira, 4748 lira olan 189 lira, 5583 lira olan 223 lira, 6155 lira olan 246 lira ek ödeme alacak.
Maaşın yüzde 4'ü ek ödeme olacak
Emekli aylıklarının yüzde 4'ü ek ödeme adı altında tüm emeklilerin hesaplarına her ay yatırılıyor. Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda iki defa emekli aylıkları zamlandıkça alınacak ek ödeme tutarları da artıyor. Bu ek ödemeler 2006 öncesinde yürürlükte vergi iadelerinin karşılığı olarak emeklilere veriliyor. Vergi iadesi yerine emeklilere çıplak maaşın yüzde 4'ü kadar ek ödeme yapılıyor.
Ocakta dilekçe verenler de yararlanacak
SSK emekli maaşları 17-26 Ocak, memur emekli maaşları 15 Ocak ve Bağ-Kur emekli maaşları ise 25-28 Ocak tarihlerinde hesaplara yatacak. Memur emeklileri yüzde 2.5'luk farkı ise yasal düzenleme gelecek hafta Meclis'ten geçeceği için gelecek ay alacak. Ocak ayının ilk haftası emeklilik dilekçesini veren de yapılan zamlardan yararlanacak.
Emekli aylığı hesaplanırken 2021 tüketici enflasyonu ile büyüme oranının yüzde 30'u üzerinden hesap yapılıyor. Buna göre ortalama aylık prim matrahı belirleniyor ve aylık hesaplanıyor. Hesaplanan bu aylığa da 2022 Ocak zam oranı ekleniyor. Emeklilik dilekçesi verenin aylığına Ocak ayındaki emekli zam oranı yansıtılacak.