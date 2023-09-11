Emekli ve memurun maaş zammı hesabına yeni sistem geliyor! Bakan Şimşek duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek artık ücret artışlarının hedef enflasyona göre yapılacağını açıkladı.

Sabah’ta yer alan habere göre, bundan böyle gerçekleşen değil zam yapılacak dönemin enflasyonu baz alınarak artışlar yapılacak. Böylece hem enflasyona etkisi azaltılırken hem de ücretler enflasyon karşısında erimemiş olacak.