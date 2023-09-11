Emekli ve memurun maaş zammı hesabına yeni sistem geliyor! Bakan Şimşek duyurdu
Emekli zammı ve memur maaşı için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir sinyal geldi. Emekliye ek zam, en düşük emekli maaşı ve Cumhuriyet Bayramı İkramiyesi gibi konuların konuşulduğu şu günlerde Şimşek, maaşlara yapılacak zam oranlarının artık hedef enflasyona göre belirleyeceğini açıkladı. Bu kapsamda memur ve emekli maaşları için hesap tablosu değişti. İşte emekli maaşı ve memur maaşları için zam oranı hesapları ve yeni sistemin detayları...
Toplu sözleşme zammı sonrası emekliye zam düzenlemesi gündemdeki sıcaklığnı giderek artırdı. OVP'de tahminler ve hedefler belirlendi. Emekli maaşı zammı için Meclis'in açılmasıyla harekete geçilecek.
Öte yandan asgari ücret, memur ve emekli zammı başta olmak üzere ücret artışları için yeni sistem hazırlanıyor.
Milyonlarca memur ve emekli için yeni zam dönemi yaklaşırken maaş hesaplarında da sistem değişikliğine gidileceğinin işareti verildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek artık ücret artışlarının hedef enflasyona göre yapılacağını açıkladı.
Sabah’ta yer alan habere göre, bundan böyle gerçekleşen değil zam yapılacak dönemin enflasyonu baz alınarak artışlar yapılacak. Böylece hem enflasyona etkisi azaltılırken hem de ücretler enflasyon karşısında erimemiş olacak.