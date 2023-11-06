Emekli ve memurun cebine girecek zam belli oldu! O rakam cepte enflasyon detayı
Emekli zammı, memur maaşı zammı ve asgari ücret 2024 Ocak ayında bir kez daha artacak. Ancak ilk adım asgari ücret zammı için atılacak. 3 Ocak 2024’te ise refah payı hariç memur maaşı ve emekliye zam oranı belli olacak. Milyonlar yeni maaşını beklerken 4 aylık zam oranı da kesinleşti. Memur enflasyon farkı dahil oran yüzde 40,39 oldu. SSK Bağkur emekli zammı için yüzde 29,41’lik oran da şimdiden cepte. İşte maaş zammı takvimi ve masaya gelecek rakamlar…
Son dakika: Emekli zammı, memur maaşı zammı ve asgari ücret 2024 Ocak ayında bir kez daha artacak. Ancak ilk adım asgari ücret zammı için atılacak. 3 Ocak 2024’te ise refah payı hariç memur maaşı ve emekliye zam oranı belli olacak.
Milyonlar yeni maaşını beklerken 4 aylık zam oranı da kesinleşti. Memur enflasyon farkı dahil oran yüzde 40,39 oldu. SSK Bağkur emekli zammı için yüzde 29,41’lik oran da şimdiden cepte. İşte maaş zammı takvimi ve masaya gelecek rakamlar…
Maaş zammı takvimi netleşti
Sabah’ın haberine göre, 2023 yıl sonu yaklaşırken ilk atılacak adım asgari ücret olacak. Aralık ayı sonuna doğru yeni asgari ücret belirlenecek. İkinci adım olarak TÜİK'in Ocak başında Aralık ayı enflasyonunu açıklaması sonrası refah payı SSK, Bağ-Kur emekli zammı ve memur enflasyon farkı belli olacak. Üçüncü adım olarak en düşük emekli maaşı düzenlemesi ve refah payı masaya gelecek. En düşük emekli maaşı artışı ve refah payı için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Bu düzenlemenin de SSK'lı emeklilerin maaş ödemesinin başladığı 17 Ocak'tan önce yasalaşması bekleniyor.
• Aralık ayında yeni asgari ücret için 4 toplantı gerçekleşecek ve uzlaşma usulü tutar belirlenecek.
• Ocak ayı başında TÜİK Aralık ayı enflasyonunu duyuracak ve 6 aylık enflasyon oranı netleşecek