Emekli ve memurların Temmuz maaş zamları belli oldu! En düşük emekli maaşı 6 bin TL'ye çıkıyor
Milyonların gözü kulağı bugünkü Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya çevrildi. Emekli ve memura enflasyon farkının dışında ek zam gündemde. Temmuz’da memur ve emekli maaşlarında yüzde 40'a yakın artış olacağı açıklandı. Peki, yüzde 40'lık bir artış mevcut maaşları ne kadar yükseltecek?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantıda memur ve emekliye enflasyon farkının yanında ek zam konusunda karar verilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, maaşlarında yüzde 40'a yakın artış olacağının sinyalini verdi.
Hazine Bakanı Nureddin Nebati'nin dile getirdiği gibi yüzde 40'lık zam tahmini gerçekleşirse en düşük Memur emeklisi ve işçi emeklisi maaşında bin liranın üstünde artış sağlanacak.
Yüzde 7 toplu sözleşme zammı cepte!
Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme şartları gereği ekstra yüzde 7'lik zamları da söz konusu oldu. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya beklenilen zam ile ilgili şunları söyledi:
En düşük memur maaşı 9 bin liraya çıkacak
“2022 yılının birinci altı aylık döneminde en düşük memur maaşımız 6 bin 429 lira idi yüzde 40'lık zammı koyduğumuzda 2 bin 571 lira bir fark getirme suretiyle en düşük memur maaşımız ise 9 bin liraya yükselmiş olacak."