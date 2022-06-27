Emekli ve memurların Temmuz maaş zamları belli oldu! En düşük emekli maaşı 6 bin TL'ye çıkıyor

En düşük memur maaşı 9 bin liraya çıkacak

“2022 yılının birinci altı aylık döneminde en düşük memur maaşımız 6 bin 429 lira idi yüzde 40'lık zammı koyduğumuzda 2 bin 571 lira bir fark getirme suretiyle en düşük memur maaşımız ise 9 bin liraya yükselmiş olacak."