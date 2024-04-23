Emekli ve memura zam geliyor! Oran verildi 3 düzenleme yapılacak

Emekli ve memura yeni zam yolda. Ocak döneminde SSK, Bağ-Kur emekli zammı ile memur ve memur emeklisi zam oranı yüzde 49,25 olarak belirlendi. En düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye çıkarken, en düşük memur maaşı da 32 bin 860 TL oldu. Temmuz döneminde emekli ve memur zammı ile tüm maaşlar yeniden artacak.