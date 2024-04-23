Emekli ve memura zam geliyor! Oran verildi 3 düzenleme yapılacak
Emekli ve memur maaşlarında yeni zam oranı netleşiyor. Emekli ve memura yapılacak olan yeni zam oranı meslek meslek açıklandı. Emekli kök maaş zammı, memur maaş zammı ve en düşük emekli maaşı artışı olmak üzere Temmuz ayında 3 düzenleme yapılacak. Merkez Bankası ekonomistlerle gerçekleştirdiği son anketin sonuçlarını yayımladı. 6 aylık enflasyon beklentisi netleşti. Temmuz zammı sonrası en düşük memur maaşı 39 bin TL'yi, en düşük memur emeklisi maaşı ise 17 bin 500 TL'yi aşacak.
Emekli ve memura yeni zam yolda. Ocak döneminde SSK, Bağ-Kur emekli zammı ile memur ve memur emeklisi zam oranı yüzde 49,25 olarak belirlendi. En düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye çıkarken, en düşük memur maaşı da 32 bin 860 TL oldu. Temmuz döneminde emekli ve memur zammı ile tüm maaşlar yeniden artacak.
6 AYLIK ENFLASYON ORANI TEMMUZ ZAMMINI BELİRLEYECEK
Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon oranı belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Temmuz Çarşamba günü Haziran ayı enflasyon oranını duyuracak. 6 aylık enflasyon rakamları sonrası emekli kök maaş zammı ve memur zam oranı kesinleşecek.
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Temmuz ayında 3 düzenleme yapılacak
Ocak 2024'ün ikinci yarısı için milyonların gelirini artıracak 3 düzenleme birden yapılacak:
Emekli ve memur zammı nasıl hesaplanıyor
SSK, Bağ-Kur emekli zammı her yıl 2 kez Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere belirleniyor. 6 aylık enflasyon rakamları doğrudan SSK, Bağ-Kur emekli zammı olurken, son dönemde bu rakamlara ilaveten refah payı verilmesi dikkat çekiyor.
Memur ve memur emeklisi de yılda 2 kez zam alıyor. 6 aylık enflasyon rakamalarının kesinleşmesinin ardından bir önceki toplu sözleşme zammının üzerindeki rakamlar hesaplanarak memur enflasyon farkı belirleniyor. Bunun üzerine yeni toplu sözleşme zammı ilave edilerek memur zammı hesaplanıyor. Ocak 2024'te toplu sözleşme zammı yüzde 15 olarak uygulandı. Temmuz döneminde bu rakam yüzde 10 olacak.