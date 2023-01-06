Emekli ve memura yüzde 15 ek zam geliyor! İslam Memiş yeni zam için tarih verdi

Asgari ücrete yapılan yüzde 54 zammın ardından memur ve emeklilerin maaş zammı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından önce yüzde 25 olarak açıklandı. Memur ve emeklilerden gelen tepkinin ardından Erdoğan bir gün sonra memur ve emeklinin maaş zammını yüzde 30'a çıkardı. Ancak bu zammın da yakın sürede yeniden artırılacağı iddia edildi. İslam Memiş ve Fatih Portakal'dan yeni emekli ve memur zammı iddiaları olay oldu. İşte memur ve emekliye yapılacak yeni zammın oranı ve miktarı...