Emekli taban aylığa yaş şartı kriteri! En düşük emekli maaşı alanlar dikkat
Emekli taban maaşı konusunda adım atılıyor. Bu kapsamda iş kanununda yapılacak yeni düzenlemeye emekli maaşları da dahil edilecek. Yeni düzenlemede fazla prim ödeyen daha fazla maaş alabilecek. Ayrıca emeklilik hakkı ve yaşı gibi olguların da sil baştan tanımlanabileceği ifade ediliyor.
En düşük emekli maaşı uygulaması emekli taban maaşı problemini de beraberinde getirmişti. Çok prim ödeyen de az prim ödeyen de aynı maaşı alırken bu durum tepki toplamış ve sistemin değiştirilmesi talep ediliyordu. Bu kapsamda hükümetin üzerinde çalıştığı yeni emeklilik sistemi formülünün detayları da ortaya çıkmaya başladı.
En düşük emekli kök aylığı 7 bin 462 lira 25 kuruştan 10 bin liraya yükseltilecek. İş Kanunu’nda yapılacak değişiklikler doğrultusunda emeklilik hakkı ve yaşı da yeniden tanımlanacak. Tanımlama, toplumsal uzlaşıya göre belirlenecek.
Emekli aylıkları arasındaki makasın kapanması için de adım atılması bekleniyor. Bu kapsamda, taban aylıkta emeklilik yaşı esas alınacak. Örneğin, 59 yaşında emekli olan bir vatandaş en düşük 17 bin lira maaş alabilecek. Bu rakam sigortalı çalışma süresi ve prim ödemesi gibi etkenlerle daha da yükselecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılını 'emekli yılı' ilan etmesiyle birlikte emekli kök aylığının en düşük emekli maaşı olan 10 bin lira bandına çıkarılması için çalışmalara başlanacak.