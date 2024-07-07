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Emekli promosyonlarına Temmuz ayarı! Bankalar tek tek açıkladı, 18 bin lira ödeme...

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Emekli promosyonlarına Temmuz ayarı! Bankalar tek tek açıkladı, 18 bin lira ödeme...

Emekli aylığı ne kadar artarsa banka promosyon da o kadar artıyor. Zam ile birlikte emekli promosyon rakamları da değişti. Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte detaylar...

Emekli promosyonlarına Temmuz ayarı! Bankalar tek tek açıkladı, 18 bin lira ödeme...

Emekli maaşı için son verinin de gelmesiyle gözler emekli promosyon kampanyalarına çevrildi. Sabah'ta yer alan habere göre yüzde 24,37 olması beklenen emekli zammı banka promosyonlarına nasıl yansıdı?

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Emekli promosyonlarına Temmuz ayarı! Bankalar tek tek açıkladı, 18 bin lira ödeme...

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA'da emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.

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Emekli promosyonlarına Temmuz ayarı! Bankalar tek tek açıkladı, 18 bin lira ödeme...

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşı ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan vatandaşlar 12.000 TL'ye varan emekli promosyon ödemesi imkanından faydalanabilecek.

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Emekli promosyonlarına Temmuz ayarı! Bankalar tek tek açıkladı, 18 bin lira ödeme...

HALKBANK

Emekli maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden emekliler, 12.000 TL'ye varan emekli promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

* 10.000 TL - 14.999,99 TL arası maaş alanlar için 8.000 TL
* 15.000 TL - 19.999,99 TL arası maaş alanlar için 10.000 TL
* 20.000 TL ve üzeri arası maaş alanlar için 12.000 TL

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