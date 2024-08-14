Emekli promosyon hesapları değişti! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Merkez Bankası enflasyon beklentilerinin belli olmasıyla ocak ayı emekli maaş hesabı şimdiden başladı. Emekliler ise en yüksek promosyonu veren bankaları araştırmaya devam ediyor. Emekli promosyonu bankadan bankaya değişirken rakam 20 bin TL’ye kadar çıkıyor. İşte ağustos ayı emekli promosyon kampanyaları…
Emekli maaş hesapları şimdiden başladı. Emekliler bir yandan da ağustos ayı emekli promosyon kampanyaları takip ediyor. Özel bankalar ve kamu bankaları promosyon yarışına devam ederken bazı bankalara tutar 20 bin TL’ye çıkıyor. Peki, en yüksek promosyonu hangi bankalar veriyor?
İşte ağustos ayı emekli promosyon tutarları…
13 BANKANIN EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI BELLİ OLDU
SSK ve Bağkur emeklileri yeni kampanyaları araştırmaya devam ediyor. Bankalar yeni müşteriler için promosyon tutarlarını güncelledi. Promosyonlar 4 maaş dilimine göre belirleniyor. 13 bankanın ödeme tutarları belli oldu.
GARANTİ BANKASI
Garanti BBVA emekli promosyon 2024 maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500 TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL olarak belirlenmiştir.
ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
HALKBANK
Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
Brüt Maaş Tutarı Ödenecek Promosyon Tutarı
10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL