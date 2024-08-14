Emekli promosyon hesapları değişti! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emekli maaş hesapları şimdiden başladı. Emekliler bir yandan da ağustos ayı emekli promosyon kampanyaları takip ediyor. Özel bankalar ve kamu bankaları promosyon yarışına devam ederken bazı bankalara tutar 20 bin TL’ye çıkıyor. Peki, en yüksek promosyonu hangi bankalar veriyor?

İşte ağustos ayı emekli promosyon tutarları…