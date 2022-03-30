Emekli polis şeytana uydu! Antalya'da pişmanlığı yüzünden okundu
ANTALYA'da emekli polis, komşusunu vurduktan sonra olay yerinden kaçtı. Daha sonra yerini polise bildirerek teslim olan şahıs, ilk ifadesinde komşusu ile arasında yaşananlardan bahsetti.
Olay, Konyaaltı İlçesi Hurma Mahallesi 216 sokak üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın 2’inci katında oturan emekli polis Sedat C. (60), daha önce tartışma yaşadığı komşusu Harun Burak D. (28) ile bugün yine tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine ikili arasına kavga çıktı. Bunun üzerine emekli polis yanında bulunan beylik tabancasın ile komşusuna 2 el ateş etti.
Kasık ve dizinden yaralandı
Harun Burak D. aldığı kurşun darbeleri ile kasık kısmından ve sağ diz kapağından yaralandı. Silah seslerini duyan komşuları ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra yaralı Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.