Emekli polis şeytana uydu! Antalya'da pişmanlığı yüzünden okundu

Olay, Konyaaltı İlçesi Hurma Mahallesi 216 sokak üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın 2’inci katında oturan emekli polis Sedat C. (60), daha önce tartışma yaşadığı komşusu Harun Burak D. (28) ile bugün yine tartışmaya başladı.