Emekli olup köyüne döndü, 5 bin dönüm araziyi tarıma kazandırdı!

Kendisine ait atıl durumdaki 100 dönüm araziyi tarıma kazandırmaya karar veren Güleç, 400 dönüm de arazi kiraladı. Bir süre sonra 4 bin 500 dönüm daha arazi kiralayan Güleç, tarlalara buğday ve arpa ekimi gerçekleştirdi.