Emekli olup köyüne döndü, 5 bin dönüm araziyi tarıma kazandırdı!
Uzun yıllar İstanbul'da yaşadıktan sonra emekli olup memleketi Tokat'ın Almus ilçesine yerleşen Mehmet Güleç, atıl durumdaki 5 bin dönüm araziyi tarıma kazandırdı.
İstanbul'da uzun yıllar geri dönüşüm işi yaptıktan sonra emekli olan 59 yaşındaki Güleç, yaklaşık bir yıl önce memleketi Akarçay beldesine taşındı.
Kendisine ait atıl durumdaki 100 dönüm araziyi tarıma kazandırmaya karar veren Güleç, 400 dönüm de arazi kiraladı. Bir süre sonra 4 bin 500 dönüm daha arazi kiralayan Güleç, tarlalara buğday ve arpa ekimi gerçekleştirdi.
Mehmet Güleç, AA muhabirine, ilçedeki tarlaların yıllardır boş durduğunu söyledi.
Arazilerini tarıma kazandırmaya karar verdiğini belirten Güleç, "200-300 dönüm ile başlayalım derken ciddi bir rakama ulaştık. Kaymakam Bey'imiz de bize yardımcı olacak. Tarım işi ile uğraşmak aklımda yoktu. Birdenbire bu işe girdik." dedi.