BIST 12.419
DOLAR 43,17
EURO 50,33
ALTIN 6.433,32

Emekli olduğunda yaşayacağı malikane olay! 8 Yatak odası, spor komleksi, havuz ve plaj...

|
Emekli olduğunda yaşayacağı malikane olay! 8 Yatak odası, spor komleksi, havuz ve plaj...

Ronaldo'nun futbolu bıraktıktan sonra yaşamak istediği Portekiz'deki lüks malikanesi gündem oldu. Malikane, 35 milyon euro değerinde ve 3 yılda tamamlanmış.

Emekli olduğunda yaşayacağı malikane olay! 8 Yatak odası, spor komleksi, havuz ve plaj... - Resim: 1

Cristiano Ronaldo'nun futbolu bıraktıktan sonra Portekiz'de yaşamayı planladığı lüks malikâne, sahip olduğu özelliklerle dikkat çekti. A Bola'nın aktardığı detaylar, dünya yıldızının nasıl bir yaşam alanı hazırladığına dair çarpıcı bilgiler ortaya koydu.

17
Emekli olduğunda yaşayacağı malikane olay! 8 Yatak odası, spor komleksi, havuz ve plaj... - Resim: 2

35 MİLYON EUROLUK DEV YATIRIM

Cristiano Ronaldo'nun Portekiz'de inşa ettirdiği malikânenin değerinin yaklaşık 35 milyon euro olduğu belirtildi. Yapım sürecinin ise 3 yıl sürdüğü aktarıldı.

27
Emekli olduğunda yaşayacağı malikane olay! 8 Yatak odası, spor komleksi, havuz ve plaj... - Resim: 3

8 YATAK ODASI, HER ODAYA ÖZEL BANYO

Malikânede toplam 8 yatak odası bulunuyor. Her odanın kendine ait banyosunun olduğu belirtilirken, banyolarda saf altından yapılmış muslukların yer aldığı ifade edildi.

37
Emekli olduğunda yaşayacağı malikane olay! 8 Yatak odası, spor komleksi, havuz ve plaj... - Resim: 4

LÜKS DONANIMLAR DİKKAT ÇEKİYOR

A Bola'nın haberine göre malikânede açık ve kapalı yüzme havuzları, tam donanımlı bir spor salonu ve özel bir sinema salonu bulunuyor. Ayrıca Ronaldo'nun özel plaj erişimine sahip olduğu da aktarıldı.

47