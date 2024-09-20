Emekli oldu arazisine serayı kurdu geliri de yüksek iş arayanlara tavsiye etti
Devlet kurumlarında 32 yıl memurluk yaptıktan sonra emekli olan ve yüzde 70 hibe desteğiyle Kırşehir'in Mucur ilçesinde kurduğu serada domates üreten Mustafa Yılmaz (61), gençlere örnek oluyor.
Kırşehir'in Acıöz Mahallesi'nde ikamet eden, 2013 yılında emekli olan Yılmaz, 2 yıl önce kendi arazisine 525 metrekarelik sera kurdurdu.
Yılmaz, AA muhabirine, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının destek projeleri için Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne müracaat ettiğini, desteğin çıkması ile sera kurup domates üretimine başladığını söyledi.
Herkesin bu alanda kendini geliştirebileceğini aktaran Yılmaz, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin sıkıntısı olduğunda kendisine destek verdiğini, üretimin devamı için çalıştıklarını dile getirdi.
Yılda yaklaşık 7 ton ürün aldığını, kimyasal gübre kullanmadığını, bazı vatandaşın seraya gelip taze domates satın aldığını aktaran Yılmaz, Ankara, Mersin, Antalya'ya ürün gönderdiklerini ifade etti.