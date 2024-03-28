Emekli olan Yıldız Tilbe aldığı maaşa isyan etti: 'Emeklilere Allah yardım etsin'
Sosyal medya hesabından emekli olduğunu duyuran şarkıcı Yıldız Tilbe, aldığı maaşa tepki gösterdi.
Bayramda sahneye çıkarak 2.5 milyon lira kazanacak olan Yıldız Tilbe emekli olduğunu açıkladı. Yıldız Tilbe maaşını beğenmeyip eleştiri de bulununca sosyal medyada gündem oldu.
Efsane şarkılarıyla, sahne danslarıyla ve tarzıyla sık sık gündeme gelen Yıldız Tilbe de emekli olan ünlüler kervanına katıldı. Son dönemde sahne ücretleriyle gündeme gelen isimler arasından yer alan ve bayramda tek sahneden 2.5 milyon lira kazanacak olan Tilbe sosyal medya paylaşımıyla gündemde.
Yıldız Tilbe X hesabından yaptığı paylaşımda emekli olduğunu açıkladı. Emekli maaşını eleştiren şarkıcı, "Ömür boyu çalışmanın karşılığı bağlanan maaş bu mudur?" diyerek sitem etti.
'Eskiden emekli olanlar ev araba alırdı'
Yıldız Tilbe şu ifadeleri kullandı:
"Emekli oldum, eskiden emekli olanlar bir ev bir araba alırdı ya da iş açardı toplu parayla. Şimdiki emeklilere Allah yardım etsin, başka yardımcı yok gerçekten."