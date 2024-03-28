Emekli olan Yıldız Tilbe aldığı maaşa isyan etti: 'Emeklilere Allah yardım etsin'

Efsane şarkılarıyla, sahne danslarıyla ve tarzıyla sık sık gündeme gelen Yıldız Tilbe de emekli olan ünlüler kervanına katıldı. Son dönemde sahne ücretleriyle gündeme gelen isimler arasından yer alan ve bayramda tek sahneden 2.5 milyon lira kazanacak olan Tilbe sosyal medya paylaşımıyla gündemde.