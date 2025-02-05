Emekli ne kadar bayram ikramiyesi alacak? İşte kulislerde konuşulan son rakamlar

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE KADAR OLACAK?

Haberglobal'de yer alan habere göre, kulislerde, ikramiyelerin en az 3 bin 500 TL’ye, en fazla ise 4 bin 500 TL’ye yükseltilebileceği konuşulurken, hükümet kanadından henüz resmi bir adım atıldığına dair açıklama gelmedi.