Emekli maaşları yeniden hesaplanıyor! Ek zam Nisan'da hesaplarda

Öte yandan, şubat ve mart aylarında emeklilik başvurusu yapanlar için de bir fark ödemesi yapılacak. Örneğin, ocak ayında dilekçe veren ve maaşı 1 Şubat’ta bağlanan bir emekli, mart ayına kadar eski katsayıdan maaş alacak. Nisan ayında ise geriye dönük fark ödemesi yapılarak güncellenmiş tutar maaşlara yansıtılacak.