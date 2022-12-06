Emekli maaşları sil baştan değişti! En düşüğü şimdiden 10 bin 500 lira oldu
Emekli zammı ve memur zammı 2023 rakamları netleşiyor. TÜİK Kasım 2022 enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından SGK, Bağ-Kur emekli ve memur maaşları için 5 aylık zam oranı da netleşmiş oldu. Peki en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? İşte 5 aylık-enflasyon farkı ile emekli ve memur zamlı maaşları…
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tüketici fiyat endeksinin kasımda yüzde 2.88 arttığını açıkladı, yıllık enflasyon da yüzde 84.39 gerçekleşti. Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla SGK, Bağ-Kur ve Emekli sandığı emeklileri ile memurların alacağı 5 aylık maaş zammı oranı netleşti. Açıklanan veri sonrası en düşük memur maaşı 10 bin 500 liraya çıkmış oldu.
Buna göre Ocak 2023’ten itibaren emekliler yüzde 14,05, memur ve memur emeklileri ise yüzde 15,11 zam oranını net olarak cebine koydu. Açıklanan veri sonrası yüzde 15,1’lik artışla göre en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin liraya, en düşük memur maaşı da 9 bin 105 TL'den 10 bin 500 liraya çıkmış oldu.
Sabah’ta yer alan habere göre, SSK, Bağ-Kur emekli aylıkları temmuz-aralık dönemindeki enflasyon oranında artırılacak. Memur maaşları ve memur emekli aylıkları da temmuz ayında yapılan yüzde 7'lik toplu sözleşme zammına göre hesaplanan enflasyon farkıyla gelecek yılın ilk yarısında uygulanacak yüzde 8 toplu sözleşme zammına göre belirlenecek.
SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında net rakam belli olacak
Net rakamlar Aralık ayı enflasyonunun açıklanması ile belli olacak. Aralık ayı enflasyonu ise 3 Ocak’ta duyurulacak.
SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında; yıllık enflasyonun yüzde 65,2 olması durumunda yüzde 16.05, yüzde 70,5 olması durumunda yüzde 19,75, yüzde 78,7 gerçekleşmesi durumunda da yüzde 25,45 zam söz konusu olacak.