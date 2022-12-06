Emekli maaşları sil baştan değişti! En düşüğü şimdiden 10 bin 500 lira oldu

Buna göre Ocak 2023’ten itibaren emekliler yüzde 14,05, memur ve memur emeklileri ise yüzde 15,11 zam oranını net olarak cebine koydu. Açıklanan veri sonrası yüzde 15,1’lik artışla göre en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin liraya, en düşük memur maaşı da 9 bin 105 TL'den 10 bin 500 liraya çıkmış oldu.