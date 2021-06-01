Emekli maaşları enflasyon zammı belli oldu! İşte en düşük ve en yüksek maaşlar
Perşembe günü TÜİK mayıs ayı enflasyonunu açıklayacak. Anadolu Ajansı'nın anketine katılan ekonomistlere göre enflasyon mayıs ayında yüzde 1,39 artacak. Peki bu rakam emekli maaşına ne kadar yansıyacak?
TÜİK, Perşembe günü mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi(TÜFE)'ni açıklayacak. Anadolu Ajansı'nın anketine katılan ekonomistlere göre enflasyon mayıs ayında yüzde 1,39 artmasını bekliyor. Peki bu rakam emekli maaşına ne kadar yansıyacak?
Anadolu Ajans'ının anketine katılan ekonomistlere göre enflasyon mayıs ayında yüzde 1,39 artış gösterecek. Yıllık ise yüzde 17,14'den yüzde 17,17'ye çıkacağı hesaplanıyor. Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,68 artış göstermişti.
TÜİK mayıs ayı enflasyon rakamlarını Perşembe günü saat 10:00'da açıklayacak. Enflasyon oranında kira artışı yapan kişiler ile, enflasyon oranıyla bağlantılı olarak zam alan memur ve emekliler mayıs ayı rakamlarını beklemeye başladı.
Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,68 artış göstermişti. Mayıs ayı enflasyonu sonrasında memur ve emekli yüzde 3.8 fark alacakken, aylık enflasyon yüzde 1.73'e ulaşırsa fark yüzde 4,28'e ulaşacak.