Emekli maaşları enflasyon zammı belli oldu! İşte en düşük ve en yüksek maaşlar

TÜİK, Perşembe günü mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi(TÜFE)'ni açıklayacak. Anadolu Ajansı'nın anketine katılan ekonomistlere göre enflasyon mayıs ayında yüzde 1,39 artmasını bekliyor. Peki bu rakam emekli maaşına ne kadar yansıyacak?