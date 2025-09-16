Emekli maaşında sürpriz rakamlar! Ocak ayı için 4 farklı ihtimal, en düşük maaş...
Temmuz 2025 döneminde SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarına yüzde 16,67 oranında zam almıştı. Şimdi ise gözler, Ocak 2026 zammına çevrildi. Enflasyon verileriyle birlikte hesaplamalar hız kazandı. Kalan dört aylık rakamın açıklanmasıyla birlikte emeklilerin kesin zam oranı da belli olacak. Peki Ocak 2026'da emeklilere ne kadar zam yapılacak? Farklı senaryolar var...
Merkez Bankası, Ağustos ayında yayımladığı enflasyon raporunda 2025 yıl sonu için yüzde 25 ila yüzde 29 aralığında bir beklenti açıkladı.
Alt senaryo (%25 enflasyon): 6 aylık enflasyon yüzde 7,14 olacak. Buna göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 86 liraya yükselecek.
Üst senaryo (%29 enflasyon): 6 aylık enflasyon yüzde 10,56 olarak hesaplanıyor. Bu durumda en düşük maaş 18 bin 663 liraya çıkacak.
OVP TAHMİNİ
Orta Vadeli Program’da 2025 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,5 olarak belirlendi. Bu hesaplamaya göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı yüzde 10,14 olacak.