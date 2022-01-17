Emekli maaşında önemli düzenleme! Polis, öğretmen ve din görevlisi maaşı en az 1150 TL artacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin çalışmasını tamamlarken Memur-Sen başta olmak üzere taraflarla değerlendirme yapılacak. Sendika düzenlemenin bütün meslek gruplarını kapsaması yönünde bir çalışma yürütüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, devletin fonksiyonel olması açısından kamu çalışanları arasındaki statü farkını koruyan kapsamlı ve adil bir düzenleme olacağını vurguladı.