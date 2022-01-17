Emekli maaşında önemli düzenleme! Polis, öğretmen ve din görevlisi maaşı en az 1150 TL artacak
En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e gelecek olan 3600 ek gösterge düzenlemesiyle kıdemler arasındaki ücret dengesizliği giderilecek, kariyer mesleklerinde 600 puanlık artış olacak. Yeni düzenlemeyle hizmeti 25 yıl olan öğretmen, polis, din görevlisinin emekli aylığındaki artış en az 1150 lira, emekli ikramiyesi de yaklaşık 37 bin lira artacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "kaymakam emrindeki çalışandan düşük ücret almayacak" çağrısı bu yıl hayata geçiyor. En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e gelecek olan 3600 ek gösterge düzenlemesiyle kıdemler arasındaki ücret dengesizliği giderilecek, kariyer mesleklerinde 600 puanlık artış olacak. Daire başkanı, genel müdür yardımcısı gibi yöneticilerin altındaki personelden düşük ücret alarak emeklilikte de maaşlarında büyük oranda azalma yaşanmasının önüne geçilecek.
Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre yeni düzenlemeyle hizmet süresi 25 yıl olan öğretmen, polis, din görevlisinin emekli aylığındaki artış en az 1150 lira, emekli ikramiyesi de yaklaşık 37 bin lira artacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin çalışmasını tamamlarken Memur-Sen başta olmak üzere taraflarla değerlendirme yapılacak. Sendika düzenlemenin bütün meslek gruplarını kapsaması yönünde bir çalışma yürütüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, devletin fonksiyonel olması açısından kamu çalışanları arasındaki statü farkını koruyan kapsamlı ve adil bir düzenleme olacağını vurguladı.
Bakan Bilgin, çalışanların emeklilikte büyük bir ücret kaybı yaşadığına dikkat çekerek, "Çalışan ile emekli arasında ücret kaybı çok yüksek, 3600 ek gösterge bunu giderecek bir düzenleme olacak" dedi.