Emekli maaşında 3 formüllü yeni hesap! En düşük kaç para olacak?
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı ocak ayında gelecek olan zam haberinde. Emekli maaşı için masada üç formül konuşulurken, refah payının bu yıl da dahil edileceği tahmin ediliyor. Kök aylık ve taban maaş düzenlemesi ile birlikte de en düşük emekli maaşının 10-11 bin lira civarında olması bekleniyor.
Milyonlarca çalışan asgari ücreti beklerken milyonlarca memur ve emekli de maaşlarına 2024 ile birlikte gelecek olan zammı bekliyorlar.
Tüm çalışanları ve iş verenleri ilgilendiren asgari ücret zammı için enflasyon referans olarak kabul görürken memur ve emekliye zam için bu veriler maaş artışına direkt olarak etki ediyor.
Yeni Asır’dan Faruk Erdem’in haberine göre; hükümet bu yıl da enflasyon oranlarının üzerinde zam yapmak için kolları sıvadı. Hem asgari ücretli çalışanların hem de emekli aylığı alan milyonların Ocak zammı için refah artışı gündemde. Bu oranın ne kadar olacağı ise değişik formüllerle hazırlanıyor.
Bağ-Kur ve SSK emekli maaşı zammı Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda iki kez 6 aylık enflasyon oranına göre artıyor. 6 aylık enflasyon doğrudan SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşına yansıtılıyor.