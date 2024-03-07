Emekli maaşına seyyanen zam beklerken SGK rakam açıkladı! Emekli aylığı ödemeleri

SGK’nın 2023 yılı bütçe uygulama sonuçları belli oldu. Buna göre SGK’nın 2023 yılı toplam gelirleri bütçede 1 trilyon 523 milyar lira tahmin edilirken, yıl sonu gerçekleşmesi 2 trilyon 193 milyar lira oldu.