Emekli maaşına seyyanen zam beklerken SGK rakam açıkladı! Emekli aylığı ödemeleri
EYT’den kaynaklı 2,1 milyon artan emekli sayısına rağmen Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK) korkulan etkiyi yaratmadı. Asgari ücrete 2023 yılında yapılan zamlar Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) prim gelirlerinin aynı oranda artmasını sağladı. Hem emekli sayısındaki yaklaşık 2,1 milyon kişilik artış, hem de ocak ve temmuz aylarında normal artışın üzerine ilave zam yapılması nedeniyle 2023 yılı emekli aylığı ödemeleri 1 trilyon 408,6 milyar liraya ulaştı.
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi dolayısıyla 2023 yılında emekli sayısı 2,1 milyon kişi artarak dosya bazında 13,1 milyondan 15,2 milyona yükseldi. EYT düzenlemesinin yürürlüğe girdiği ilk yıl Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) etkisi kamuoyunda merak ediliyordu.
SGK’nın 2023 yılı bütçe uygulama sonuçları belli oldu. Buna göre SGK’nın 2023 yılı toplam gelirleri bütçede 1 trilyon 523 milyar lira tahmin edilirken, yıl sonu gerçekleşmesi 2 trilyon 193 milyar lira oldu.
2023 yılı bütçesinde SGK’nın gelir gider dengesinin 59,2 milyar lira açık vermesi öngörüldü. Gelir gider dengesinde ilk yıl korkulan olmadı. Bunda en önemli faktör ise geçen yıl asgari ücrete yapılan zam dolayısıyla SGK’nın prim gelirlerinin artması oldu.
Habertürk’ün aktardığı bilgiye göre, SGK’nın bütçesinde 2023 yılı için 1 trilyon 30 milyar lira emekli aylığı ödemesi öngörüldü.