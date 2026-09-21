Emekli maaşımı yükselteyim derken aman bu hataya düşmeyin!

Fazla çalışma (fazla mesai) ücretleri,

Ulusal bayram ve genel tatil günleri yevmiyeleri,

İkramiye, prim ve diğer prime tabi her türlü ücret eklentileri.

Bu bağlamda düşük matrahla geçen her ay, gelecekteki emeklilik maaşının daralması demektir.

Dolayısıyla fazla mesai yapıyorsanız, bayramlarda çalışıyorsanız ya da prim, ikramiye, yol parası gibi ücret eklentisi alıyorsanız bunların tamamının SGK’ya gerçeğe uygun ve eksiksiz bildirilmesi emekli aylığınızın miktarı açısından doğrudan lehinize olacaktır.

