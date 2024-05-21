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Emekli maaşı ve ikramiyede Kurban Bayramı hesabı! Takvim değişiyor

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Emekli maaşı ve ikramiyede Kurban Bayramı hesabı! Takvim değişiyor

Emekli maaşı haziran ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyelerinde takvim değişiyor. Bayram nedeniyle ödemeler öne çekilirken, maaşlara haziran ayında 3 bin liralık ikramiye ödemesi eklenecek.

Emekli maaşı ve ikramiyede Kurban Bayramı hesabı! Takvim değişiyor

Emekli maaşı haziran ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyelerinde takvim değişiyor. 

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Emekli maaşı ve ikramiyede Kurban Bayramı hesabı! Takvim değişiyor

Milyonlarca emeklinin maaş ve ikramiye ödemelerinde değişiklik yapıldı. Haziran ayında emeklilerin maaş ve ikramiye ödemelerinde takvimde değişiklik yapıldı.

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Emekli maaşı ve ikramiyede Kurban Bayramı hesabı! Takvim değişiyor

Oda TV’nin haberine göre, Kurban Bayramı nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) yürüttüğü çalışma tamamlandı. 

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Emekli maaşı ve ikramiyede Kurban Bayramı hesabı! Takvim değişiyor

Haziran ayında emekli maaşları bayram nedeniyle erken tarihe çekilirken, maaşlar 3 bin Türk Lirası ikramiye eklemesiyle birlikte hesaplara yatırılacak.

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