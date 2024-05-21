Emekli maaşı ve ikramiyede Kurban Bayramı hesabı! Takvim değişiyor
Emekli maaşı haziran ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyelerinde takvim değişiyor. Bayram nedeniyle ödemeler öne çekilirken, maaşlara haziran ayında 3 bin liralık ikramiye ödemesi eklenecek.
Emekli maaşı haziran ödemeleri ile Kurban Bayramı ikramiyelerinde takvim değişiyor.
Milyonlarca emeklinin maaş ve ikramiye ödemelerinde değişiklik yapıldı. Haziran ayında emeklilerin maaş ve ikramiye ödemelerinde takvimde değişiklik yapıldı.
Oda TV’nin haberine göre, Kurban Bayramı nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) yürüttüğü çalışma tamamlandı.
Haziran ayında emekli maaşları bayram nedeniyle erken tarihe çekilirken, maaşlar 3 bin Türk Lirası ikramiye eklemesiyle birlikte hesaplara yatırılacak.