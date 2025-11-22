BIST 10.923
Emekli maaşı promosyonları güncelledi! En çok parayı hangi banka veriyor?

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş promosyonları verilmeye devam ediyor. En yüksek maaş promosyonu veren bankalar belli oldu.

Bankalar promosyon vererek müşteri çekip bankanın likiditesini artırırken, kredi ve kredi kartı kullanımından faiz, fatura talimatlarından komisyon, krediler neticesinde sigorta poliçeleri keserek ek gelir oluşturuyor.Emekliler ise promosyonlarını alarak ihtiyaçlarını gideriyor.

BANKALAR NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

 Bankalar iki çeşit promosyon veriyor. Düz promosyon ve kredi ve kredi kartı kullanılması, fatura talimatı verilmesi gibi hallerde ek promosyonlar sunuyor

İŞTE BANKA BANKA PROMOSYONLAR..

Halkbank 12 bin lira

Ziraat Bankası 12 bin lira

Vakıfbank 12 bin lira, ek promosyonla 30 bin lira

TEB 12 bin lira, ek promosyonla 21 bin lira

Türkiye Finans 12 bin lira, ek promosyonla 27 bin lira

