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Emekli maaşı ödemesi tarihi değişti! SGK duyurdu

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Emekli maaşı ödemesi tarihi değişti! SGK duyurdu

Sosyal Güvenlik Kurumu açıkladı. 4C emekli sandığına bağlı hak sahipleri için Haziran 2025 dönemi ödemeleri öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara yatırılacak.

Emekli maaşı ödemesi tarihi değişti! SGK duyurdu - Resim: 1

SGK'dan yapılan açıklamaya göre emekli maaşı ödemeleri erken tarihe çekildi. 

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Emekli maaşı ödemesi tarihi değişti! SGK duyurdu - Resim: 2

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan son açıklamaya göre 4C emekli sandığına bağlı hak sahipleri için Haziran 2025 dönemi ödemeleri öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara yatırılacak.

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Emekli maaşı ödemesi tarihi değişti! SGK duyurdu - Resim: 3

SGK yaptığı açıklamada: "Aylık ödeme günü 5 Haziran olan 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerimizin Haziran 2025 dönemine ilişkin aylık ödemeleri öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara yatırılacaktır." dedi.

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