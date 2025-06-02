Emekli maaşı ödemesi tarihi değişti! SGK duyurdu
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Sosyal Güvenlik Kurumu açıkladı. 4C emekli sandığına bağlı hak sahipleri için Haziran 2025 dönemi ödemeleri öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara yatırılacak.
SGK'dan yapılan açıklamaya göre emekli maaşı ödemeleri erken tarihe çekildi.
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Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan son açıklamaya göre 4C emekli sandığına bağlı hak sahipleri için Haziran 2025 dönemi ödemeleri öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara yatırılacak.
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SGK yaptığı açıklamada: "Aylık ödeme günü 5 Haziran olan 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerimizin Haziran 2025 dönemine ilişkin aylık ödemeleri öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara yatırılacaktır." dedi.
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