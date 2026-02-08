Emekli maaşı için dikkat çeken formül! uzman isim rakam verdi 42 bin TL
Emeklilik sisteminde prim ve maaş dengesi konuları gündemde. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, beklenen değişiklikler ve sisteme dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İntibak ve seyyanen zam konularına değinen Karakaş, emekli maaşları ile ilgili dikkat çeken formülü açıkladı.
Emekli maaşlarında çok prim ödeyenler az prim ödeyenlerin aldığı maaşların birbirine yakınlığı konusu bir süredir gündemde. Bununla ilgili çalışmalar ve beklentilere dair SGK Başuzmanı İsa Karakaş'tan dikkat çeken değerlendirmeler geldi.
"MASAYA YATIRILDI VE KOMİSYON KURULDU"
TGRT Haber yayınında konuşan SGK Başuzmanı İsa Karakaş şu ifadeleri kullandı:
"Makas daraldı. En düşük, en düşük diye diye bu sistem infilak edecek diyoruz. Adaletsizliğe yol açıyorsunuz diyorsunuz. Ve dolayısıyla istatistiki rakamlara baktığımız zaman bu en düşük meselesi aslında 2019 yılında 800 bin kişiyi etkiliyordu. Bakın 800.000 kişi. 2025 yılına geldiğimiz zaman 5 milyona çıktı. Dolayısıyla makas gittikçe daralıyor ve vatandaşın yakınması da haklı.
Ya 10000 gün prim ödedim diğeri 3600 gün... Gittikçe makas daraldı ve sistem artık işin içinden çıkılmaz hale geldi için... Dolayısıyla artık ne oldu burada? Masaya yatırıldı ve komisyon kuruldu. Bu çok sevinçli, güzel bir haber. Şimdi, şu andaki yapılan çalışmaları Ankara'dan takip ediyoruz. Ankara'da anlık olarak takip ediyoruz bütün gelişmeleri. Bir bürokrat olarak, eski bir SGK Çalışma Bakanlığı çalışanı olarak. Şimdi baktığımız zaman odaklanan kısım bu kök maaş meselesini artık rafa kaldırmak zorunda kalıyorlar. Neden kaldırmak zorunda kalıyorlar? Şimdi herkesi aynı kefeye koyduğun zaman 3600 gün prim ödeyenle 9.000 gün prim ödeyene aynı maaşı veriyorsun. Dolayısıyla senin cebinden çıkan para yani devlette iki kat üç kat cebinden prim ödemişsin, vergi ödemişsin, diğeri senin 4'te biri 5'te biri ödemiş, aynı kefeye koymak sosyal sigorta tekniğiyle bağdaşmıyor. Sistemin geleceği tehlikeye girdi. Bunu da nitekim görmeye başladılar.
"EVDEKİ HANE DURUMU GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULUYOR"
Şimdi bununla ilgili artık bundan sonra kök maaş meselesinden ziyade yani maaş odaklı bir sistemden gelir ve ihtiyaç odaklı bir sisteme geçiliyor. Şöyle yapılacak; yani şimdi siz diyelim ki emeklisiniz, maaşınız işte 5.000 liradır kök, 10.000 liradır, 15.000 liradır, 20.000 lira... Bundan ziyade bütün hanenin içindeki gelirinize bakılacak. Her hanenin geliri ve ihtiyaçları farklıdır. İşte çocukları olan ailenin durumu farklıdır, eğitim giderleri vardır çocukları olan, evi olmayan emekli vardır, dolayısıyla kira gideri vardır. Yani 20.000 TL almış olsa bile aldığı 20.000 lirayı kiraya veren var, vermeyen var.