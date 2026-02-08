Emekli maaşı için dikkat çeken formül! uzman isim rakam verdi 42 bin TL

Ya 10000 gün prim ödedim diğeri 3600 gün... Gittikçe makas daraldı ve sistem artık işin içinden çıkılmaz hale geldi için... Dolayısıyla artık ne oldu burada? Masaya yatırıldı ve komisyon kuruldu. Bu çok sevinçli, güzel bir haber. Şimdi, şu andaki yapılan çalışmaları Ankara'dan takip ediyoruz. Ankara'da anlık olarak takip ediyoruz bütün gelişmeleri. Bir bürokrat olarak, eski bir SGK Çalışma Bakanlığı çalışanı olarak. Şimdi baktığımız zaman odaklanan kısım bu kök maaş meselesini artık rafa kaldırmak zorunda kalıyorlar. Neden kaldırmak zorunda kalıyorlar? Şimdi herkesi aynı kefeye koyduğun zaman 3600 gün prim ödeyenle 9.000 gün prim ödeyene aynı maaşı veriyorsun. Dolayısıyla senin cebinden çıkan para yani devlette iki kat üç kat cebinden prim ödemişsin, vergi ödemişsin, diğeri senin 4'te biri 5'te biri ödemiş, aynı kefeye koymak sosyal sigorta tekniğiyle bağdaşmıyor. Sistemin geleceği tehlikeye girdi. Bunu da nitekim görmeye başladılar.